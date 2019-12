Prêté à l’Olympique de Marseille pendant la saison 2015/16, Paolo De Ceglie (33 ans) n’aura pas laissé un souvenir impérissable sur la Canebière. En effet, le latéral gauche n’aura disputé que douze matches sous les couleurs olympiennes. Aujourd’hui en 4e division américaine, le défenseur est revenu sur son passage manqué dans la cité phocéenne. Et il a quelques regrets.

« Ce n’était pas lié à l’entraîneur, selon moi. Michel m’a fait jouer quelques matchs durant la première partie de saison, comme n’importe quel coach qui fait des choix finalement. La vérité, c’est que nous ne faisions pas une bonne saison et que le club voulait aussi faire jouer davantage ses jeunes que les joueurs prêtés, explique l’ancien joueur de la Juventus dans un long entretien accordé à So Foot. À la fin, mon expérience a mal fini en général et ça m’a attristé. J’aurais aimé finir la saison comme je l’avais commencée. »