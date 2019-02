Arrivé cet été avec l’étiquette de grand espoir, Justin Kluivert fait pour le moment pâle figure à la Roma. Titulaires à seulement 8 reprises pour 19 apparitions en Serie A (1 but), le jeune Hollandais est pour le moment victime de la concurrence malgré son transfert à 17 M€. Dans le dur, l’ailier de 19 ans a reçu le soutien de son illustre père, Patrick Kluivert, qui s’est exprimé dans les médias italiens après la victoire de la Louve ce lundi soir face à Bologne 2-1.

« Justin veut jouer à chaque match, mais il doit travailler pour devenir titulaire. Si Di Francesco est juste avec lui ? Je ne parle pas de ça mais c’est lui qui travaille avec les joueurs tous les jours » a déclaré l’ancienne star de la sélection batave, qui a ensuite remis en cause les choix de son fils cet été. « J’ai déjà dit une fois que j’aurais préféré qu’il continue aux Pays-Bas mais lorsqu’un fils prend une décision, le père doit le soutenir. Vous devez avoir de la patience et de la chance. Il avait une bonne chance ce soir (Justin Kluivert était titulaire face à Bologne et a été remplacé après l’heure de jeu par De Rossi, ndlr) mais il est encore jeune. »