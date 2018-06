Auteur d’une excellente saison jusque là à la tête de New York City (2e de la Conférence Est), Patrick Vieira confirmait un peu plus ses excellentes performances avec la franchise appartenant à City Football Group (Manchester City, Melbourne City, Yokohama F. Marinos, Gérone FC ...) Néanmoins le technicien français a connu une grosse déconvenue la nuit dernière.

Face au rival, New York Red Bulls, en seizièmes de finale de la Coupe des États-Unis, le club basé dans le Bronx a totalement pris l’eau avec une défaite 4-0. Le Français Vincent Bezecourt a ouvert le score (2e) avant qu’Aaron Long (52e) et Daniel Royer (87e et 89e) clôturent le festival. Une défaite qui intervient au moment où Patrick Vieira est annoncé tout proche de s’engager avec l’OGC Nice.