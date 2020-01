Mercredi, le PSG se déplacera à Pau pour y défier les pensionnaires de National (actuellement 4es) dans le cadre des 8es de finale de la Coupe de France. Les Palois recevront les doubles champions de France en titre au stade du Hameau, dont l’état de la pelouse laisse fortement à désirer pour un match de haut niveau, comme observé lors de la qualification du Pau FC face à Bordeaux (3-2, le 16 janvier) au tour précédent. Déjà embêté par la pelouse du Moustoir à Lorient en 16e de finale (1-0), le 19 janvier, le Paris Saint-Germain ne sera pas mieux loti au Hameau.

France Bleu révèle toutefois que de nombreuses dispositions sont prises pour rendre le terrain le plus praticable et le plus esthétique possibles. Du sable coloré en vert à base de pigments chlorophylliens a en effet été ajouté, le tout d’une teinte naturelle, précise France Bleu. Une dernière tonte est aussi prévue juste avant le coup d’envoi de ce 8e de finale afin que l’herbe y soit à la bonne hauteur (27mm). En attendant, le rectangle vert a été bâché, doublé d’un système d’air soufflé pour préserver son état, lundi après-midi afin de protéger la pelouse des pluies s’abattant actuellement sur la région. Le minimum syndical pour réduire un maximum les dégâts.