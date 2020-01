Alors que les huitièmes de finale de la Coupe de France ont débuté hier, le Paris Saint-Germain se déplace aujourd’hui sur la pelouse de Pau.

Le club qui évolue en National 1 opte pour un 4-3-3 avec Alexis Guendouz dans les buts. Damon Bansais, Mamadou Kamissoko, Younn Zahary et Scotty Sadzoute forment la défense alors que Moustapha Name, Allasane-Méba Diaby et Romain Bayard composent l’entrejeu. La ligne offensive est constituée de Mamadou Gueye, Yankuba Jarju et Moulaye Ba.

De son côté, le Paris Saint-Germain s’articule dans un 4-4-2 où Sergio Rico occupe les cages. Le gardien espagnol est devancé par Colin Dagba, Tanguy Kouassi, Thilo Kehrer et Layvin Kurzawa. Ander Herrera et Leandro Paredes composent le double pivot alors que les couloirs sont occupés par Julian Draxler et Pablo Sarabia. Eric Choupo-Moting est associé à Mauro Icardi.

Les compositions :

Pau : Guendouz- Bansais, Kamissoko, Zahary, Sadzoute - Diaby, Bayard, Name - Gueye, Jarju, Ba

Paris Saint-Germain : Rico - Dagba, Kouassi, Kehrer, Kurzawa - Sarabia, Herrera, Paredes, Draxler - Choupo-Moting, Icardi