Convoqué par Rudi Garcia pour affronter Dijon ce dimanche soir, Dimitri Payet est le nouveau capitaine de l’OM. Mais dans quel état sera le milieu offensif sur la pelouse du Vélodrome ? Le Monde nous apprend ce soir que l’international français a été victime d’un cambriolage dans la nuit de vendredi à samedi.

Les malfaiteurs se sont introduits dans son domicile alors que la porte n’était pas fermée et lui ont subtilisé deux coffrets de bijoux d’une valeur de 110 000 €. Le joueur était lui en train de dormir et ne s’est rendu compte du vol que le lendemain matin. La liste de joueurs de l’OM victime de cambriolages s’allonge encore un peu plus.