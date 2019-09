Pour le grand retour de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a frappé un grand coup d’entrée en surclassant le Real Madrid (3-0) mercredi soir au Parc des Princes. Une défaite qui passe mal en Espagne. Pedja Mijatović, ancien directeur sportif du club merengue entre 2006 et 2009, ne s’attendait pas à une telle performance des Parisiens.

« Je ne m’attendais pas à un match comme celui-ci, car le PSG comptait de nombreuses absences, mais j’ai vu un autre match, a expliqué l’ancien dirigeant madrilène dans l’émission El Larguero sur la Cadena Ser. De plus, avant de commencer, j’étais très confiant. Le Real Madrid avait de bonnes chances de jouer un bon match et s’est donc présenté de la meilleure façon possible à une compétition où il est entré dans l’histoire ces dernières années. Le PSG a été de loin supérieur à tous les égards. Le Real Madrid était quasi inexistant et a beaucoup de soucis à se faire, parce que je pense que la saison ressemble à celle de l’année dernière. »

