La bombe est tombée ce mardi, à 11 heures : José Mourinho n’est plus l’entraîneur de Manchester United ! Une nouvelle qui a fait réagir au sein du microcosme de la Premier League, en particulier celui qui est considéré comme le plus grand rival du Special One, le manager de Manchester City Pep Guardiola.

Après la victoire des siens à Leicester (1-1, 3-1 t.a.b.), le technicien espagnol a tenu à lui souhaiter bonne chance. « On est seul quand les choses ne vont pas bien, c’est le football. On sait ce qu’il se passe quand les résultats ne sont pas bons, on te renvoie. Il est très fort, je lui souhaite le meilleur, il reviendra vite », a-t-il déclaré en conférence de presse. Après Jürgen Klopp, Steven Gerrard ou encore Mauricio Pochettino, c’est donc Guardiola qui salue le travail de Mourinho.