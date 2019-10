Dans un entretien à paraître ce mardi à Catalunya Radio, l’entraîneur de Manchester City a raconté une drôle d’anecdote. Lorsqu’il a vu Lionel Messi pour la première fois, jamais il n’aurait pensé avoir en face de lui un des meilleurs joueurs de l’histoire.

« Quelqu’un, il y a longtemps, m’a dit qu’il y avait un gamin très fort dans le centre de formation. On m’a dit qu’il était très petit, mais marquait beaucoup de buts et dribblait très bien. Je ne le connaissais pas, et un jour je suis allé le voir au magasin Nike à El Prat. Je l’ai vu, si petit et timide, et je me suis dit : "c’est lui qui est si fort selon tout le monde ?". Et quand je l’ai vu jouer en vrai et qu’il mettait trois buts par match, je me suis dit qu’avec ce gars on allait tout gagner », a expliqué le Catalan.