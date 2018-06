Après le Mexique, c’est au tour du Pérou de dévoiler sa liste définitive des 23 pour la Coupe du Monde 2018. Le sélectionneur Ricardo Gareca avait dévoilé une pré-liste de 24 joueurs.

Il y a donc un malheureux qui ne fera pas partie du voyage, et il s’agit du défenseur de

Velez Sarsfield, Luis Abram. Pour rappel, le Pérou figure dans le groupe C, en compagnie de la France, du Danemark et de l’Australie.