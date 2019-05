Trois jours après avoir dominé le Valencia CF en demi-finale aller de Ligue Europa (3-1), Arsenal jouait un match très important contre Brighton pour le compte de la 37e journée de Premier League. Cinquièmes au coup d’envoi avec 66 points, les Gunners devaient absolument gagner pour revenir à un point de Tottenham et encore avoir une chance de terminer dans le Top 4, synonyme de Ligue des Champions la saison prochaine.

Sur la pelouse de l’Emirates Stadium, les joueurs d’Unai Emery démarraient bien leur rencontre puisque Monreal obtenait un penalty. Aubameyang s’emparait du ballon et transformait pour ouvrir le score (9e, 1-0). Les Gunners tenaient donc ce résultat mais en deuxième période, les Seagulls égalisaient. Xhaka réalisait une faute dans la surface et Murray marquait lui aussi sur penalty (60e, 1-1). Le score en restait là. Avec ce nul, Arsenal se retrouve donc à trois points des Spurs. Pour chiper cette quatrième place, les Gunners devront battre Burnley et que Tottenham perde dans le même temps face à Everton, avec également une différence de huit buts à rattraper. Un véritable miracle donc.