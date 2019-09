Premier match de cette 6e journée de Premier League et première petite surprise. Bournemouth vit décidément un début de saison très prometteur. En déplacement à Southampton, les Cherries l’ont emporté 3-1 et confirment leur 3e place au classement. Les locaux se classent 11e.

Les hommes de Eddie Howe ont fait la différence en première période avec deux buts signés Aké (10e) et Harry Wilson (35e). Les Saints sont revenus dans la partie par Ward-Prowse sur penalty (52e) et ont poussé pour égaliser mais sans réussite. Dans les derniers instants, Callum Wilson a profité d’une énorme mésentente entre le gardien Gunn et son défenseur Bednarek pour envoyer le ballon dans le but vide (90e+5).

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10