La 26e journée de Premier League s’ouvrait ce samedi avec une rencontre opposant Everton (9e au coup d’envoi) à Crystal Palace, 14e avant cette rencontre. Les hommes de Carlo Ancelotti souhaitaient enchaîner pour se rapprocher de l’Europe après leur victoire à l’arraché sur la pelouse de Watford (3-2), le 1er février. De leur côté, les Eagles voulaient retrouver la victoire, qui les fuit depuis le 26 décembre dernier. Everton s’est finalement imposé face à Palace à Goodison Park (3-1) au terme d’un match riche en occasions. Les locaux ont été les premiers à faire mouche par l’intermédiaire de Bernard, auteur d’une superbe reprise de volée à bout portant sur un centre de Theo Walcott (1-0, 18e).

Mais Crystal Palace est revenu dans le match grâce à Christian Benteke, servi par Wilfried Zaha mais surtout bien aidé par Jordan Pickford, le portier des Toffees, pas exempt de tout reproche sur le coup (1-1, 51e). Heureusement pour Carlo Ancelotti, Richarlison a vite douché les espoirs des visiteurs en venant tromper Vincente Guaita, après s’être joué de Gary Cahill, au bout d’un long rush (2-1, 58e). Dominic Calvert-Lewin a finalement scellé le sort de cette rencontre en reprenant bien une tête de Richarlison, encore lui, repoussée par la barre transversale (3-1, 88e). L’attaquant anglais a d’ailleurs inscrit son 6e but en 8 matches sous les ordres de l’ancien coach du PSG. Au classement, Everton (7e, 36 points) se rapproche de la 5e place occupée par Tottenham (37 points) et enchaîne un 5e match sans défaite en Premier League. Les hommes de Roy Hodgson (14es, 30 points) alignent une 3e défaite de rang et comptent 6 points d’avance sur le premier relégable, West Ham.