L’exercice 2019-2020 en Premier League marquait l’arrivée d’un petit nouveau dans les règles : la VAR. La vidéo assistance à l’arbitrage a suscité débat et controverse ces derniers mois à plusieurs reprises, notamment dans son utilisation puisque les arbitres, contrairement à la France par exemple, ne consultaient pas les images au bord du terrain. Cela va changer à partir de la saison prochaine. Lors de son Assemblée Générale annuelle, l’IFAB (International Football Association Board), l’organisme garant des lois du football, a indiqué que les arbitres principaux anglais passeront, à partir du 1er juin 2020, plus de temps à visionner eux-mêmes les images sur l’écran en bord de terrain.

Certaines règles pour tous les championnats ont également été modifiées. Désormais, pour qu’une main soit sifflée dans la surface et qu’un penalty soit accordé, il faudra que la faute empêche immédiatement d’aboutir à un but. A noter qu’une main dans le jeu ne sera signalée que si le ballon touche la partie du bras en-dessous l’aisselle. Enfin, si, lors d’un penalty, un gardien a un pied devant sa ligne au moment du tir, mais que le ballon n’est pas cadré, le penalty ne sera pas à retirer, à moins que l’infraction n’ait clairement influencé le tireur. L’IFAB a précisé que chaque pays aura droit de continuer à utiliser les Lois du Jeu 2019-2020 si la saison en cours, actuellement suspendue en raison de l’épidémie de coronavirus, redémarre après le 1er juin 2020.

Complete list plus explanations of all changes to the Laws of the Game 2020/21 is now available for download in English, French, German, and Spanish :

https://t.co/pDes9z493k pic.twitter.com/KBqfkhRwDe

— The IFAB (@TheIFAB) April 8, 2020