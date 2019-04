En quête d’un incroyable quintuplé, Community Shield et Carabao Cup déjà remportés, toujours en course en FA Cup, en Premier League et en Ligue des champions, Manchester City se déplaçait cet après-midi dans le sud de Londres pour affronter Crystal Palace, à l’occasion de la 34e journée.

Lancés par un doublé de Raheem Sterling, bien servi par Kevin De Bruyne (0-1, 15e) puis Leroy Sané (0-2, 63e), les hommes de Pepe Guardiola ont repris la tête du championnat, un point devant Liverpool. La réduction du score, sur coup franc, de Luka Milivojevic, n’aura rien changé (1-2, 81e), Gabriel Jesus venant assurer le succès des Skyblues en toute fin de match (1-3, 90e). Les Reds disputeront un choc face à Chelsea ce dimanche (17h) et compteront de nouveau un match de plus à l’issue de cette journée.