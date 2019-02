Quinzième de Premier League avec 27 points, Crystal Palace se rendait ce samedi à Leicester, douzième (32 pts), dans le cadre de la 27e journée. Et au King Power Stadium, les Eagles sont allés chercher les trois points grâce à un succès 4-1. Arrivé cet hiver en prêt en provenance de Chelsea, Batshuayi ouvrait le score et marquait ainsi son premier but sous ses nouvelles couleurs (40e, 0-1).

Au retour des vestiaires, Evans égalisait pour les Foxes (64e, 1-1) mais Zaha, auteur d’un doublé (70e, 90e+3), et Milivojevic sur penalty (81e) offraient finalement une belle victoire aux visiteurs. Crystal Palace passe donc à la treizième place, Leicester reste douzième.