Cinq matches, un but et trois passes décisives. Auteur de belles performances cette saison avec Liverpool, Trent Alexander-Arnold a encore brillé en décembre lors des rencontres de Premier League. Et le latéral droit anglais a été élu joueur du mois !

Le joueur âgé de 21 ans succède donc à son coéquipier Sadio Mané, qui avait remporté ce trophée en novembre. Pour rappel, Emiliano Buendia (Norwich), Dominic Calvert-Lewin (Everton), Kevin de Bruyne (Man City), Ben Foster (Watford), Danny Ings (Southampton), Adama Traoré (Wolverhampton) et Jamie Vardy (Leicester) étaient aussi en lice pour ce prix.