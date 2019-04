Les Spurs de Tottenham semblent apprécier leur nouveau stade. Les hommes de Mauricio Pochettino ont enchaîné un troisième succès de suite au Tottenham Hotspur Stadium, face à Huddersfield (4-0), et reprennent la troisième place à Chelsea.

Porté par un Lucas Moura des grands jours, auteur d’un triplé (27e, 87e, 90+3e) après l’ouverture du score de Victor Wanyama (24e), Tottenham a remporté ses trois matchs à domicile depuis l’inauguration de son stade de plus de 60 000 places, sans avoir encaissé le moindre but. Troisième à cinq journées de la fin, le club du nord de Londres compte une longueur d’avance sur Chelsea, 4e, et quatre sur Arsenal, 5e et qui compte un match en retard.