Après la victoire de Manchester City aux dépens de Tottenham, en ouverture de la 35e journée de Premier League, qui a permis aux Citizens de récupérer leur fauteuil de leader, quatre matches étaient au programme en Angleterre en ce milieu d’après-midi. Dans le peloton de poursuivants du Big Six, la bonne opération est à mettre à l’actif de Watford. Le prochain finaliste de la FA Cup (le 18/05 face à Manchester City) est allé s’imposer 2-1 sur la pelouse de la lanterne rouge, Huddersfield, grâce à un doublé de Gerard Deulofeu. Les Hornets s’emparent de la 7e place ! De leur côté, accrochés à domicile par Brighton (0-0), les Wolves ne parviennent pas à relever la tête et se font doubler par leur bourreau en demi-finale de la FA Cup.

Au Stade olympique de Londres, sur trois défaites de rang, West Ham a cru l’emporter face à Leicester, grâce à des buts de Michail Antonio et Lucas Perez, et malgré une réaction de Jamie Vardy, mais c’était sans compter sur un éclair du jeune renard Harvey Barnes, venu égaliser en inscrivant son premier but en PL au bout du temps additionnel, bien servi par Youri Tielemans (2-2). D’ores et déjà relégué en Championship, le promu Fulham a lui enchaîné un deuxième succès de suite en championnat, sur la pelouse de Bournemouth (0-1), installé dans le ventre mou de Premier League. Les Cottagers s’en sont remis à leur attaquant serbe Aleksandar Mitrovic, buteur sur penalty, qui a mis fin à une disette de 10 matches.

Les résultats des rencontres de 16h (35e journée) :

Bournemouth 0 - 1 Fulham : Aleksandar Mitrovic (53e, s.p.) pour Fulham.

Huddersfield 1 - 2 Watford : Karlan Ahearne-Grant (90e+3) pour Huddersfield ; Gerard Deulofeu (5e et 80e) pour Watford.

West Ham 2 - 2 Leicester : Michail Antonio (37e) et Lucas Perez (82e) pour West Ham ; Jamie Vardy (67e) et Harvey Barnes (90e+2) pour Leicester.

Wolverhampton 0 - 0 Brighton