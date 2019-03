S’il est toujours absent des terrains, à cause d’une blessure à son pied droit, Neymar a vécu une semaine agitée. En plus de son craquage sur Instagram suite à l’élimination du PSG de la Ligue des champions, une vidéo de lui, datant de samedi dernier, fait polémique. On le voit danser lors du carnaval de Rio, alors qu’il est censé être au repos, pour ne pas risquer une rechute. Un comportement qui étonne au Brésil, où plusieurs médecins ont émis des avis négatifs sur son comportement : « À la cinquième semaine (de sa blessure), un piétinement, qui pourrait survenir dans le groupe de personnes, mettrait en péril toute la planification thérapeutique d’un athlète comme Neymar, a indiqué le chirurgien Vinícius Magno au média brésilien Lance !, en reculant les étapes de la rééducation, voire dans un pire scénario, en le condamnant à un traitement chirurgical et à un plus long éloignement des pelouses. »

« Le bon sens, surtout s’il s’agit d’un joueur professionnel, indique qu’il ne peut être libéré pour ce type d’activité que lorsque la fracture est consolidée, assure un autre médecin. Jusqu’à la quatrième semaine, la charge qu’il peut supporter est limitée. De la quatrième à la huitième semaine, le patient peut porter une charge partielle, souvent avec une béquille, obligatoirement avec une botte orthopédique. Ce n’est qu’ainsi qu’il pourra supporter son poids sans aide et se rendre dans des environnements festifs. »