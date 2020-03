714€. C’est le montant de la sanction qui a été infligée au Vitória Guimarães suite à des incidents racistes qui ont eu lieu lors de la rencontre face à Porto le 16 février, quand plusieurs supporters s’en étaient pris à Moussa Marega.

Alors qu’une enquête visant exclusivement ces propos racistes est en cours et devrait logiquement aboutir sur une sanction plus importante, le principal concerné s’est exprimé sur les réseaux sociaux. « Non ! C’est beaucoup. Je peux payer pour eux ? », a ainsi ironisé l’attaquant du FC Porto sur son compte Instagram.