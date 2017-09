Sale semaine pour Benfica. Après une défaite mardi en Ligue des Champions face au CSKA Moscou (1-2) , le club de Lisbonne s’est incliné ce samedi pour la première fois en championnat (Liga Sagres). Le champion en titre a chuté sur la pelouse de Boavista (2-1).

Malgré le septième but en six rencontres de championnat de l’attaquant brésilien Jonas à la 7e minute, les locaux ont renversé leur adversaire en seconde période par Santos (55e) et Espinho (75e). Avec ce premier revers, Benfica reste 4e avec 13 points alors que Boavista remonte à la 10e place avec 6 points.