La saison de l’Olympique Lyonnais est loin d’être un long fleuve tranquille. Septième de Ligue 1, le club rhodanien connaît néanmoins plus de réussite lors des Coupes. Finalistes de la Coupe de la Ligue et demi-finalistes de la Coupe de France, les Gones vont devoir négocier un huitième de finale de la Ligue des Champions contre la Juventus. Le match aller a d’ailleurs lieu ce mercredi (rencontre à suivre sur notre live commenté). En marge de cette confrontation, le président du club français Jean-Michel Aulas a accordé une interview au Figaro.

S’il sait que la qualification de son équipe serait un exploit, il a mis en avant les prestations de Leipzig et de Dortmund cette saison en Ligue des Champions mais également de l’Ajax Amsterdam qui a éliminé la Juventus la saison dernière : « c’est prétentieux ce que je vais dire, ce sera pointé du doigt, mais Lyon est un petit Ajax. Avec moins de résultats qu’on voudrait en Ligue 1, mais l’OL a ce qu’il faut pour créer un exploit fantastique. Si on ne le faisait pas, ça ne remettrait pas en cause tout ce qu’on a fait, car les fondations sont solides, tout est programmé et arrive à maturité ».