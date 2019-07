Après une saison exceptionnelle avec l’Ajax, couronné par une demi-finale de Ligue des champions, l’avenir de Matthijs de Ligt (19 ans) commence à se dessiner. Malgré une cour insistante du PSG, le défenseur central dispose d’un accord avec la Juventus sur la base d’un contrat de cinq ans et un salaire de 12 millions d’euros.Il ne manque que l’accord entre les deux clubs.

Et selon les informations de Sky Sport Italia, la Vieille Dame se prépare à formuler une première offre de 55 millions d’euros plus 10% de bonus aux champions d’Eredivisie. Les Ajacides en attendent un peu plus, au moins ce que proposaient les Parisiens, soit 75 millions. Les négociations ne font que commencer entre les différentes parties.

