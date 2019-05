Depuis 2009, le Prix Marc-Vivien Foé récompense le meilleur joueur africain évoluant dans le Championnat de France. La saison dernière, Karl Toko-Ekambi, alors joueur d’Angers, avait remporté ce trophée. Qui va donc succéder à l’international camerounais, aujourd’hui à Villarreal en Espagne ?

Ce vendredi, RFI et France 24, qui remettent ce trophée, ont en tout cas dévoilé les trois finalistes pour cette saison 2018-2019. Il s’agit du Tunisien Wahbi Khazri (AS Saint-Étienne), de l’Ivoirien Nicolas Pépé (LOSC) et du Sénégalais Ismaïla Sarr (Stade Rennais). Le vainqueur de ce prix sera connu le lundi 20 mai.