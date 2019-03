Nouvel épisode dans le feuilleton Adrien Rabiot (23 ans). Mis à pied par le Paris Saint-Germain depuis le 14 mars dernier suite à son comportement répréhensible après l’élimination en C1 face à Manchester United, le milieu parisien devait s’expliquer ce mercredi sur ses agissements.

Le Parisien révèle ainsi que le natif de Saint-Maurice s’est présenté au siège du club vers 14h45 accompagné d’un représentant du personnel. L’entrevue a duré quarante-cinq minutes, et Rabiot a quitté les lieux peu après 15h30. L’international français risque dans le pire des cas, une rupture anticipée de son contrat. Selon toute vraisemblance, Adrien Rabiot devrait néanmoins se voir signifier une retenue sur salaire par la direction parisienne et un possible renvoi en équipe réserve.