Le conflit entre Adrien Rabiot et la direction du PSG n’en finit plus de s’éterniser, lui qui n’a plus joué sous le maillot parisien depuis le 5 décembre dernier. Et ce n’est pas le dernier épisode en date qui risque d’améliorer les relations entre les deux parties. Comme l’a révélé RMC Sport, le milieu de terrain français a été sanctionné pour avoir liké sur Instagram une vidéo de Patrice Évra, dans laquelle ce dernier insultait Jérôme Rothen. Le PSG a infligé à Rabiot une mise à pied disciplinaire d’une durée de 6 jours (qui correspond à la période du 15 au 20 mars) avec retenue de l’intégralité de son salaire.

Le club s’est expliqué dans une lettre, parvenue le 3 avril à Rabiot, en écrivant que « ce like a causé un trouble caractérisé au sein du club compte tenu notamment de la répercussion médiatique qui s’en est suivie mais surtout des graves incidents qui se sont déroulés lors de l’entrainement au Parc des Princes le dimanche 10 mars avec les supporters qui vous ont clairement mis en cause. Vous êtes obligés à un devoir de loyauté et de réserve… C’est d’autant plus intolérable que cela a nui à la cohésion et à la sérénité de l’équipe à laquelle vous appartenez ». En fin de lettre, le club francilien précise qu’il n’a pas l’impression qu’Adrien Rabiot, lors de l’entretien qu’il a eu le 27 mars avec Jean-Claude Blanc (directeur général du PSG) et Antero Henrique (directeur sportif), ait réalisé la gravité de ses actes, mais qu’il est désormais attendu la semaine prochaine pour reprendre l’entraînement avec ses coéquipiers.