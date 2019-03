Le PSG panse ses plaies quatre jours après son élimination retentissante en Ligue des champions face à Manchester United (1-3). Une nouvelle fois, le club parisien s’est donc arrêté au stade des huitièmes de finale malgré une victoire 2-0 à Old Trafford à l’aller. Un ultime camouflet qui va laisser des traces aussi bien en interne que chez les supporters parisiens. Certains d’entre eux ont d’ailleurs matérialisé leur colère avec des tags devant le centre d’entraînement Ooredoo.

Consciente que la vindicte populaire se fait pressante, la direction parisienne a décidé dans un premier temps d’accorder trois jours de repos aux joueurs, histoire d’apaiser les tensions. Dans un second temps, la reprise de l’entraînement initialement prévue au centre Ooredoo a été délocalisée au Parc des Princes, la course cycliste Paris-Nice se déroulant aux alentours du Camp des Loges. Et celle-ci ne s’est pas déroulée dans une quiétude absolue loin s’en faut. Selon les informations du Parisien, le bus des joueurs est arrivé vers 14h30 au Parc.

Les supporters du PSG en colère

Un comité d’accueil les attendait et Thilo Kehrer aurait été la cible d’insultes. Rassemblés au pied du virage Auteuil, entre 500 et 600 ultras parisiens ont été autorisés à pénétrer à l’intérieur de l’enceinte parisienne. Les leaders de certains groupes devaient échanger avec les joueurs à l’issue de la séance d’entraînement. Les joueurs franciliens ont débarqué sur la pelouse du Parc vers 17 heures.

Une arrivée qui s’est déroulée sous les sifflets, et une bordée d’insultes. Des pétards et autres fumigènes ont également accompagné la venue des joueurs du PSG sur la pelouse. RMC Sport précise également que Thiago Silva et Marquinhos se sont exprimés au pied du virage Auteuil où s’étaient regroupés les fans parisiens. Après trois jours de congés, le retour à la réalité s’avère compliqué pour les joueurs du Paris Saint-Germain...