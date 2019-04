En fin de contrat en juin prochain, Adrien Rabiot ne portera plus le maillot du Paris Saint-Germain. Le joueur de 24 ans est annoncé dans le viseur du Real Madrid, qui a sondé son entourage. Si aucune n’offre n’a encore été formulée, ce dernier attendrait la décision de Zinedine Zidane.

C’est ce qu’annonce OK Diario. Le Real Madrid est bien positionné sur le dossier, mais tout dépendrait désormais de deux autres dossiers : ceux menant à Paul Pogba et N’Golo Kanté. Adrien Rabiot ne serait que le troisième choix des Merengues, qui viseraient donc à recruter made in France.