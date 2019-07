Arrivé cet été au Paris Saint-Germain, Ander Herrera (29 ans) se retrouve à faire l’actualité avec un certain Neymar, dont le transfert fait la une du mercato. À l’issue du premier match amical face à Dresde (6-1), l’Espagnol a répondu aux traditionnelles questions d’après-match, dont celles concernant son coéquipier rapporte le Parisien

« Neymar est un joueur du PSG. Donc, bien sûr, je m’attends à jouer bientôt avec lui. Et lui aussi est l’un des meilleurs joueurs du monde », avance le milieu de terrain. Cependant, il ne se voit pas être le médiateur entre le Brésilien et le club de la capitale. « Je viens juste d’arriver donc je vais d’abord essayer de bien faire mon travail. Et pour le reste, ce ne sont pas mes affaires », répond-il lorsqu’on lui demande s’il pourrait essayer de convaincre l’attaquant de rester à Paris.

