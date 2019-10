La neuvième journée de Ligue 1 propose un choc de haut de tableau entre le leader, le Paris Saint-Germain et son dauphin le SCO d’Angers.

A domicile, les Franciliens adoptent un 4-3-3 avec Keylor Navas dans les buts. Ander Herrera, Thiago Silva, Presnel Kimpembe et Juan Bernat forment la défense. Aligné en sentinelle, Leandro Paredes est épaulé par Idrissa Gueye et Marco Verratti tandis que Pablo Sarabia, Mauro Icardi et Neymar forment la ligne offensive.

De son côté, Angers propose un 4-3-3 avec Ludovic Butelle dans les cages. Vincent Manceau, Ismaël Traoré, Romain Thomas et Rayan Aït Nouri évoluent devant lui. Baptiste Santamaria, Mathias Pereira Lage et Antonin Bobichon constituent l’entrejeu. En forme actuellement, Rachid Alioui est seul en pointe alors que Pierrick Capelle et Casimir Ninga prennent les couloirs.

Les compositions :

Paris Saint-Germain : Navas - Herrera, Silva, Kimpembe, Bernat - Gueye, Paredes, Verratti - Sarabia, Icardi, Neymar

Angers : Butelle - Manceau, Traoré, Thomas, Aït Nouri - Pereira Lage, Santamaria, Bobichon - Capelle, Alioui, Ninga

