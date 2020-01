Le Paris Saint-Germain démarre son année 2020 au Parc des Princes avec la réception de l’AS Saint-Etienne pour le compte des quarts de finale de la Coupe de la Ligue (21h05).

Pour ce match, Thomas Tuchel aligne un 4-4-2 dans lequel on retrouve les 4 fantastiques, Di Maria et Neymar sur les côtés, Mbappé et Icardi en pointe. En face, en proie à une hécatombe Claude Puel propose ce qui semble être un 3-5-2, dans lequel on retrouve le très jeune attaquant Maxence Rivera, qui à 17 ans vient tout juste de passer pro !

Les compositions d’équipes :

PSG : Rico - Meunier, Kehrer, Marquinhos, Bernat - Di Maria, Gueye, Verratti, Neymar - Mbappé, Icardi

ASSE : Moulin - Honorat, Debuchy, Fofana, Perrin, Trauco - Camara, Dioussé, Cabaye - Khazri, Rivera