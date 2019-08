Le Paris SG veut accélérer la vente de Neymar. La thèse de Sport est validée par ESPN, qui indique que les négociations ont repris entre le club de la capitale et le FC Barcelone au cours de la fameuse réunion annoncée par la presse espagnole. La première offre de 60 M€ plus Philippe Coutinho a été repoussée par les pensionnaires du Parc des Princes.

Le média explique que les Blaugranas sont prêts à revoir leur proposition à la hausse. Ils iront jusqu’à 100 M€ en indemnité de transfert plus des joueurs. Si le Barça a glissé les noms de Philippe Coutinho et Ivan Rakitic, le PSG n’est pas emballé par le profil du Croate et préférerait Nelson Semedo, considéré intransférable jusqu’ici par la direction sportive catalane. Les discussions promettent d’être ardues dans les prochaines heures.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10