Et si ce mardi 13 août était la journée décisive dans le feuilleton Neymar. Cela y ressemble de plus en plus alors qu’une délégation du FC Barcelone, composée de Éric Abidal, Javier Bordas et André Cury, voyage à Paris pour rencontrer Leonardo, le directeur sportif du PSG. Le but des Blaugranas est clair, il s’agit de trouver un accord pour le transfert de Neymar. Et les dirigeants du club catalan pourraient avoir une bonne nouvelle dès les premières minutes des discussions.

En effet, selon les informations de Sport, Leonardo a reçu un ordre direct et clair de la part de Nasser Al-Khelaïfi. À savoir boucler le départ de Neymar dans les prochaines heures ! Le PSG ne veut pas attendre plus longtemps puisqu’il a acté le divorce total entre le numéro 10 et toutes les composantes du club. Sport explique même que le club francilien ne veut même plus entendre parler de Neymar à l’entraînement !

Il faut donc trouver un accord dans les prochaines heures. On imagine donc que la réunion d’aujourd’hui pourrait déboucher sur un accord. Du moins si le club catalan propose une meilleure offre que celle révélée plus tôt, à savoir Coutinho plus une somme d’argent comprise entre 60 et 80 M€. Toujours selon Sport, le Barça ne serait toujours pas résolu à aller plus loin que 80 M€ en plus de Philippe Coutinho...

