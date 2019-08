Le feuilleton Neymar avance et avance, et chaque jour, chaque heure même, nous apporte son lot de nouvelles informations. Le Parisien dévoile ainsi les dessous de la première offre, formulée à l’oral, du FC Barcelone pour Neymar.

Les dirigeants catalans ont ainsi soumis une proposition à l’oral incluant une somme située entre 60 et 80 millions d’euros et Philippe Coutinho, qu’ils estiment à 120 millions. Pour eux, le total de l’opération est donc de 180 à 200 millions d’euros. Mais cela ne convainc pas l’état-major parisien, qui espère plus d’argent et estime que la valeur de Coutinho n’est pas aussi importante.

