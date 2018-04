Dimanche soir, le Paris Saint-Germain a été officiellement sacré champion de France pour la septième fois de son histoire en infligeant une véritable déculottée au champion sortant de l’AS Monaco (7-1). Un titre que le club parisien a célébré par un tweet en honorant ses champions. Mais à y regarder de plus près, un certain Hatem Ben Arfa figure sur la photo.

Or, le règlement instauré par la LFP stipule que pour être considéré comme champion de France, un joueur doit avoir joué au moins une minute durant la saison avec le club qui a remporté le championnat. Un critère que le milieu parisien n’a pas rempli puisque son dernier match en Ligue 1 remonte à avril 2017. Unai Emery lui fera-t-il la fleur de l’aligner pour les derniers matchs du PSG pour lui offrir un 6ème titre à son palmarès ? A l’inverse, Gonzalo Guedes (4 minutes jouées), Blaise Matuidi (26 minutes jouées) et Lucas Moura (76 minutes jouées ) pourront rajouter une ligne de plus à leur palmarès.