La 24e journée de Ligue 1 se poursuit aujourd’hui avec un beau duel entre le Paris Saint-Germain et les Girondins de Bordeaux. A domicile, les Franciliens opèrent une revue d’effectif. Gianluigi Buffon évolue dans les buts tandis que Thomas Meunier, Thiago Silva, Presnel Kimpembe et Stanley Nsoki. Le double pivot est assuré par Marco Verratti et Christopher Nkunku tandis que Dani Alves, Eric Choupo-Moting et Moussa Diaby évoluent un cran plus haut. Enfin la pointe de l’attaque est occupée par Edinson Cavani.

En face, les Bordelais présentent un 4-3-3 avec Benoît Costil dans les cages. Sergi Palencia, Jules Koundé, Pablo et Youssouf Sabaly forment la défense. Positionné en tant que sentinelle, Otavio évolue auprès de Toma Basic et Younousse Sankharé. Le trio d’attaque est composé de François Kamano, Jimmy Briand et Nicolas De Préville.

Les compositions :

Paris Saint-Germain : Buffon - Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Nsoki - Verratti, Nkunku - Dani Alves, Choupo-Moting, Diaby - Cavani

Girondins de Bordeaux : Costil - Palencia, Koundé, Pablo, Sabaly - Basic, Otavio, Sankharé - Kamano, Briand, De Préville