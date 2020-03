Ce mercredi, à 21h, le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund s’affronteront dans un Parc des Princes vide pour une place en quart de finale de la Ligue des Champions (rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato). Vainqueurs 2-1 à l’aller après avoir dominé la rencontre face aux Parisiens, Lucien Favre et ses hommes pourront de nouveau s’appuyer sur un Emre Can (26 ans) rayonnant depuis son arrivée l’hiver dernier en provenance de la Juventus et impressionnant au Signal Iduna Park face au PSG. Au cours d’un entretien accordé à Kicker, l’ancien milieu de Liverpool s’est confié sur les points clés de ce match retour à Paris.

« Ce sera un mach très difficile à Paris, où de nombreuses équipes sont déjà tombées. Nous ne devons pas essayer de jouer le 0-0, nous devons aller de l’avant. Nous sommes toujours capables de marquer un but. Contre de telles équipes, il faut montrer que nous sommes présents dès le départ et qu’on n’a pas peur. C’est très, très important. Nous devons croire en nous et agir en équipe. Comme nous l’avons fait lors du match aller. C’est comme cela que nous pourrons nous qualifier pour les quarts de finale. A l’aller, Axel (Witsel) et moi avons été très agressifs au milieu. La récupération du ballon dans l’entrejeu sera un élément clé », a lâché Emre Can. Depuis sa victoire face au PSG, le 18 février, le BvB a remporté ses trois matches, pour 5 buts inscrits et 1 seul encaissé.