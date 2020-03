Plus les jours passent et plus la possibilité de voir le match retour de Ligue des Champions entre le PSG et le Borussia Dortmund à huis clos prend de la consistance avec la propagation du Coronavirus. Si le club allemand n’est bien évidemment pas contre évoluer sans l’appui des spectateurs parisiens dans l’antre du Parc des Princes, ce n’est pas le cas du PSG.

Outre le soutien du 12e homme, le champion de France pourrait perdre gros en cas de match à huis clos. Selon L’Équipe, c’est une somme colossale de 5 M€ qui serait perdue par Paris si la décision venait à s’officialiser. Selon le quotidien sportif, cette somme correspond aux recettes « jour de match », à savoir la billetterie, l’hospitalité et les ventes diverses réalisées à cette occasion. Pas une bonne nouvelle pour le directeur financier du club de la Capitale qui doit se battre quasi quotidiennement avec les règles du Fair Play financier.