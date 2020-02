Ce soir face au Borussia Dortmund, le PSG s’est fait littéralement manger tactiquement. Alors qu’on pensait que Paris allait évoluer en 4-3-3 avec Mauro Icardi en pointe, Thomas Tuchel innovait en déployant un surprenant 5-2-3 avec Kylian Mbappé en pointe et l’attaquant argentin sur le banc. Un système que les joueurs parisiens n’ont visiblement pas su maîtriser tant la formation de Lucien Favre a dominé à tous les niveaux.

À l’issue de la rencontre, de nombreux observateurs se sont indignés de la tactique choisie par le technicien allemand du PSG à commencer par Christophe Dugarry qui n’a pas épargné Thomas Tuchel au micro de RMC. « Il ne met pas les quatre fantastiques pour renforcer son milieu de terrain et pour amener Marquinhos au milieu de terrain et pour soulager un peu Gueye qui est en difficulté en ce moment et Verratti qui n’a pas joué depuis un moment. À l’arrivée, tu mets 5 mecs derrière pour un seul attaquant qui est Haland. Qu’il m’explique ce qu’il a voulu faire. Quel problème il a voulu résoudre en jouant à 5 derrière. Je ne comprends pas la logique. Je comprenais celle du 4-3-3 mais celle du 5-2-3 je ne la comprends pas, cette tactique n’a aucune cohérence. » Un avis sans doute partagé par de nombreux supporters parisiens ce soir…