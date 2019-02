Présent sur le plateau du Canal Football Club de Canal+, le coach du LOSC Christophe Galtier a notamment été interrogé sur le cas Adrien Rabiot, écarté au PSG après avoir refusé de prolonger son contrat.

« Quand vous avez Rabiot dans votre effectif, ne pas le faire jouer, c’est pour moi une grosse erreur. Je comprends l’entraîneur qui dit "n’allez pas me chercher untel, nous on a meilleur", et sous contrat », a notamment expliqué l’entraîneur lillois.