Colin Dagba poursuit son petit bonhomme de chemin. À seulement 20 ans, le latéral droit est en train de faire sa place au Paris Saint-Germain. Depuis la saison dernière, Thomas Tuchel, le coach parisien, lui accorde de plus en plus sa confiance (déjà 3 matches cette année). Et forcément, le défenseur a l’équipe de France dans un coin de sa tête comme il l’a expliqué dans un entretien accordé au Parisien.

« C’est sûr que j’y pense, même si je me dis que c’est encore loin et qu’il faut que je travaille pour y arriver. J’aimerais représenter la France rapidement, explique le joueur dans les colonnes du journal francilien. Du moins, un jour, parce que peut-être que ça n’arrivera pas. Avec les Espoirs, on a réussi à se qualifier pour les JO. C’est évidemment un objectif de fin de saison. »

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10