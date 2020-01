Arrivant à la fin de leur contrat stagiaire avec le Paris Saint-Germain cet été, Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche n’ont toujours pas signé professionnel avec le club francilien. Cependant, ces dossiers sont en train d’avancer et se dirigent vers une issue positive Interrogé par Le Parisien, leur coéquipier Colin Dagba a donné son avis sur la situation. Également formé au PSG, il aimerait que ces derniers l’imitent.

« J’aimerais qu’ils restent au PSG. Après, ce n’est pas de mon ressort. C’est entre eux, leur agent et le club. Moi, j’ai été patient et j’ai eu ma chance. Eux aussi l’auront, ils ont pu jouer en Coupe de France, ainsi qu’en Ligue 1 et en Coupe de France pour Tanguy. Le coach montre qu’il leur fait confiance, ce serait bien qu’ils continuent l’aventure au PSG » a expliqué le natif de Béthune. Les prochaines semaines seront particulièrement décisives.