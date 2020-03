Ce mercredi soir, le Paris Saint-Germain accueille le Borussia Dortmund dans le cadre des huitièmes de finale retour de la Ligue des champions (match à suivre en direct commenté sur notre live). Une rencontre capitale pour le club parisien qui se disputera à huis clos au Parc des Princes suite aux mesures prises par le gouvernement concernant le Coronavirus. Dans une interview accordée au Parisien, Luis Fernandez a annoncé sa présence dans le cortège organisé par les supporters du PSG à 19 heures.

« Oui, j’ai envie de prendre part au cortège, je vais accompagner les supporters devant le Parc des Princes. C’est un match différent, à part, qui se profile, le PSG a besoin du soutien de tous. Paris, c’est le club dans lequel j’ai grandi, mon club, il a besoin de soutien, je suis là. C’est plus facile de le faire dans les tribunes. Là, on a tous envie de leur dire qu’on les soutient et qu’on est là pour les aider à casser la spirale et la malédiction des huitièmes de finale, » a ainsi révélé l’ancien entraîneur parisien. 2 000 à 3 000 supporters parisiens sont attendus autour du Parc des Princes.