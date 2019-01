Battu par l’En Avant de Guingamp (2-1), le Paris Saint-Germain est éliminé de la Coupe de la Ligue. Une désillusion pour les hommes de Thomas Tuchel qui étaient les quintuples tenants du titre de la compétition. Interrogé par France Télévision à l’issue de la rencontre, Marco Verratti a fait part de sa déception.

« Oui on voulait aller en demi-finale, mais on n’a pas réussi je pense que c’était un match bizarre, on n’a pas concédé beaucoup d’occasions, mais on a concédé trois penalties évitables. On a mis un but et on aurait dû en mettre un deuxième. »