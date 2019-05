Edinson Cavani (32 ans) n’a pas forcément vécu sa meilleure saison au Paris Saint-Germain. La faute aux multiples pépins physiques qui ont freiné son ascension. Blessé à la hanche en février dernier face à Bordeaux, El Matador avait rechuté quelques jours plus tard. Des problèmes physiques qui l’ont éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. Dans une interview accordée au site officiel du PSG, l’attaquant uruguayen a abordé ces moments compliqués.

« C’est un peu difficile quand tu es habitué à jouer beaucoup, quand tu as l’ADN du football et de la compétition en toi, c’est compliqué de regarder le football à la télévision, surtout de regarder tes coéquipiers qui se battent de l’autre côté quand toi tu ne peux pas être à leurs côtés. Je préfère avoir une bonne équipe et jouer avec eux, ça compte plus que des statistiques de buts sur une saison. Le plaisir au final c’est d’être sur le terrain avec l’équipe, » a expliqué Cavani. Cette saison, l’ancien joueur du Napoli a disputé 18 matchs en Ligue 1 et marqué 17 buts.