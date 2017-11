Prêté par le PSG à Valence, Gonçalo Guedes régale en Liga tout comme en sélection. Le Portugais a déjà délivré 5 passes et marqué 3 buts en 10 matches de championnat, de quoi être nominé parmi les meilleurs joueurs d’octobre. S’il n’a pas reçu le prix, il a tout de même reçu les louanges d’Unai Emery. Preuve que le coach espagnol compte sur le milieu offensif à l’avenir car dans AS, l’ancien du Benfica révèle qu’il a souvent l’entraineur parisien au téléphone. Et ce dernier n’a pas hésité à le féliciter.

« Je parle très régulièrement avec les gens du PSG et le staff. Ils m’ont adressé leurs félicitations pour mon début de saison et pour ma convocation en équipe du Portugal. Unai Emery m’a appelé pour me féliciter et pour me dire de continuer à travailler comme ça. Mon avenir ? On me pose souvent la question mais ça ne dépend pas de moi. Ça me plairait de rester à Valence car je m’y plais beaucoup mais revenir à Paris serait également une bonne chose pour moi. » Le joueur de 21 ans est sous contrat avec le PSG jusqu’en 2021.