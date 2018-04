Kylian Mbappé sort d’une semaine XXL avec un doublé en Russie avec l’équipe de France et un match plein en finale de Coupe de la Ligue face à Monaco. Unai Emery, présent en conférence de presse ce mercredi, a salué la forme de son jeune attaquant, lui demandant toutefois encore plus, histoire de démontrer sur la durée et poursuivre sa progression.