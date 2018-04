En février, Kylian Mbappé n’a inscrit qu’un but, signe d’une forme moyenne. Mais depuis que mars s’est installé, le jeune attaquant de 19 ans du Paris Saint-Germain reverdit. Et à vitesse grand V. Après s’être fait la main face à Metz et Angers (doublé), le natif de Bondy s’est offert le luxe d’en planter deux avec l’équipe de France en Russie (3-1). Un doublé qui lui a permis d’être élu homme du match, de devenir le plus jeune international tricolore à réaliser une telle performance depuis 1933 et enfin de répondre parfaitement aux attentes de Didier Deschamps qui voulait le voir à l’oeuvre au poste d’attaquant de pointe.

Hier, face à l’AS Monaco, Mbappé a conclu un mois de mars prolifique (5 buts en 7 rencontres, toutes compétitions confondues) de fort belle manière. Mais paradoxalement, sans trouver le chemin des filets. Élu homme du match pour la deuxième fois de la semaine (alors qu’Edinson Cavani a inscrit un doublé), l’attaquant du PSG a en effet été un véritable poison pour son ancien club. Lui qui voulait à tout prix démontrer à ses ex-coéquipiers qu’il avait les épaules pour rejoindre la galaxie de stars rouge-et-bleu à seulement 18 ans, Mbappé a mis les pendules à l’heure, et ce, malgré les insultes récurrentes dont il a fait l’objet de la part des supporters asémistes présents au Matmut Stadium.

Daniel Alves encense Mbappé

Percutant sur son aile droite, Mbappé a martyrisé le pauvre Raggi dont le positionnement a surpris bon nombre d’observateurs. Pourquoi Leonardo Jardim a-t-il envoyé au charbon son défenseur italien de 33 ans, et pas réputé des plus rapides, face à l’un des avions de chasse les plus rapides de la planète football ? Une interrogation que ne s’est pas posée le numéro 29 francilien. Dès sa première accélération sur son côté, Mbappé annonçait la couleur. Mais Raggi n’a pas été le seul à subir la foudre. Dès la 7e minute, Tielemans, Jemerson et Glik ont eux aussi été dépassés, provoquant le penalty de l’ouverture du score parisienne.

Très en jambe, Mbappé a ensuite prouvé qu’il savait être un génial altruiste. Sur une contre-attaque démarrée dans le camp du PSG, le Francilien a adressé un amour de passe décisive à l’intention d’Angel Di Maria pour le but du break. Une performance de choix donc qui prouve que la nouvelle star du football tricolore sait briller sur tous les fronts de l’attaque. Ce qui lui a d’ailleurs valu les éloges de l’un des plus beaux palmarès du ballon rond : Daniel Alves. « C’est un phénomène. Il a une progression incroyable. Il doit encore améliorer certaines choses, comprendre un peu plus le jeu, mais il est jeune. Ce n’est plus une promesse, c’est la réalité. Nous sommes très heureux de l’avoir avec nous dans notre équipe. Je suis très heureux de l’avoir avec moi. J’espère qu’il va continuer à progresser », a-t-il déclaré en zone mixte. Et ce n’est pas Mbappé qui dira le contraire !