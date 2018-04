Toute la saison, Unai Emery a alterné entre Thiago Silva, Marquinhos et Presnel Kimpembe pour former sa charnière centrale. Une bonne nouvelle pour ce dernier, qui a pu accélérer sa progression, au point d’être considéré comme le futur titulaire du poste. L’entraîneur du PSG a en tout cas une grande estime pour le jeune défenseur français (22 ans), sous contrat jusqu’en 2021. En conférence de presse, il a exposé les qualités et les défauts de Kimpembe.